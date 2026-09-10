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Visite guidée de l’église de la Rédemption, Eglise de la Rédemption, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de la Rédemption · Lyon

Visite guidée de l’église de la Rédemption, Eglise de la Rédemption, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de la Rédemption
Adresse
place Puvis de Chavannes, 69006 Lyon
Ville
69006 Lyon
Département
Rhône
Tarif
25

Visite guidée de l’église de la Rédemption 19 et 20 septembre Eglise de la Rédemption Rhône

25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir une des plus belles églises de Lyon avec ses magnifiques vitraux de Lucien Bégule qui l’enrichissent de lumière et de sens.
Un parcours adapté aux petits comme aux grands.
Venez et voyez !

Eglise de la Rédemption place Puvis de Chavannes, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir une des plus belles églises de Lyon avec ses magnifiques vitraux de Lucien Bégule qui l’enrichissent de lumière et de sens.

©AdrienDagois

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