Visite guidée de l’église de la Rédemption, Eglise de la Rédemption, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de la Rédemption · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de la Rédemption 19 et 20 septembre Eglise de la Rédemption Rhône
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez découvrir une des plus belles églises de Lyon avec ses magnifiques vitraux de Lucien Bégule qui l’enrichissent de lumière et de sens.
Un parcours adapté aux petits comme aux grands.
Venez et voyez !
Eglise de la Rédemption place Puvis de Chavannes, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir une des plus belles églises de Lyon avec ses magnifiques vitraux de Lucien Bégule qui l’enrichissent de lumière et de sens.
©AdrienDagois
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