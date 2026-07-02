Visite guidée de l’église de la Sainte-Trinité, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de la Sainte-Trinité Dimanche 20 septembre, 17h00 Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite au XIe siècle à l’initiative de Guillaume le Conquérant, l’église de la Trinité sera en grande partie rebâtie au XVe siècle dans le style gothique flamboyant. Endommagée pendant la Révolution, elle connaîtra d’importantes campagnes de restauration au XIXe siècle. C’est d’ailleurs de cette époque que date l’imposant clocher porche néo-gothique imaginé par l’architecte Lesauvage.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai de Caligny, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « link », « value »: « http://encotentin.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}]

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