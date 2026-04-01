Visite guidée de l’église de la Trinité à Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Laiterie 49100 Angers · Angers
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de la Trinité à Angers Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h30, 16h00 Place de la Laiterie 49100 Angers Maine-et-Loire
Crypte : limitée à 18 personnes à la fois. Pas d’accès en fauteuil à la crypte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite guidée assise
Toutes les demi-heures, visite guidée. Les visiteurs peuvent s’asseoir dans la nef et suivre les explications sans avoir à se déplacer.
La visite commentée s’achève par la crypte par petits groupes.
Place de la Laiterie 49100 Angers Place de la Laiterie, Angers 49100 Angers 49100 Doutre Maine-et-Loire Pays de la Loire Construite au 12e siècle, à la jonction du roman et du gothique, l’église de la Trinité est étroitement liée à l’abbatiale du Ronceray. La crypte de cette dernière n’est d’ailleurs accessible qu’en passant par la Trinité. Tram et parkings
Visite guidée assise
©Yves Durand
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