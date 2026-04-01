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Visite guidée de l’église de la Trinité à Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Laiterie 49100 Angers · Angers

Visite guidée de l’église de la Trinité à Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de la Laiterie 49100 Angers
Adresse
Place de la Laiterie, Angers 49100
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Crypte : limitée à 18 personnes à la fois. Pas d'accès en fauteuil à la crypte.

Visite guidée de l’église de la Trinité à Angers Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h30, 16h00 Place de la Laiterie 49100 Angers Maine-et-Loire

Crypte : limitée à 18 personnes à la fois. Pas d’accès en fauteuil à la crypte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée assise

Toutes les demi-heures, visite guidée. Les visiteurs peuvent s’asseoir dans la nef et suivre les explications sans avoir à se déplacer.

La visite commentée s’achève par la crypte par petits groupes.

Place de la Laiterie 49100 Angers Place de la Laiterie, Angers 49100 Angers 49100 Doutre Maine-et-Loire Pays de la Loire Construite au 12e siècle, à la jonction du roman et du gothique, l’église de la Trinité est étroitement liée à l’abbatiale du Ronceray. La crypte de cette dernière n’est d’ailleurs accessible qu’en passant par la Trinité. Tram et parkings
Visite guidée assise

©Yves Durand

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