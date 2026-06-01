Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Bretoncelles
Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Bretoncelles dimanche 20 septembre 2026.
Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 11h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Orne
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Eglise Saint Pierre et Saint Paul
Le Patrimoine architectural et artistique, mémoire du village de Bretoncelles. Visite commentée par Monsieur Daniel CHEVEE
Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place du général de Gaulle, 61110 Bretoncelles Bretoncelles 61110 Orne Normandie 0687410244 https://www.bretoncelles-patrimoine-nature.fr/ Visite commentée de l’église, son histoire et découverte de la récente restauration de sa nef
Exposition photographique de la tour, du clocher à découvrir absolument
Eglise Saint Pierre et Saint Paul
Bretoncelles Patrimoine et Nature
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