Visite guidée de l’église et de son clocher, Église Notre-Dame-de-la-Salette, Longny les Villages

Informations pratiques

Visite guidée de l’église et de son clocher Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame-de-la-Salette Orne

Durée 1h30, départs des visites à 15h et 16h30, 20 pers. max., participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite au XIX e s, à l’initiative de l’abbé Migorel et vouée à Notre Dame de la Salette . Cette église et son clocher coiffée d’une lanterne étonne de par son originalité. Découverte de l’histoire de la construction et de la restauration de cette église et de son « phare » qui éclaire le Perche. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Libre participation obligatoire au profit de la restauration.

Église Notre-Dame-de-la-Salette Malétable, 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 Malétable Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 31 40 48 »}]

Construite au XIX e s, à l’initiative de l’abbé Migorel et vouée à Notre Dame de la Salette . Cette église et son clocher coiffée d’une lanterne étonne de par son originalité. Découverte de de la et…

©Fabienne Demeule