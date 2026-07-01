Visite guidée de l’église et de son clocher, Église Notre-Dame-de-la-Salette, Longny les Villages
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-la-Salette · Longny les Villages
Informations pratiques
Visite guidée de l’église et de son clocher Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame-de-la-Salette Orne
Durée 1h30, départs des visites à 15h et 16h30, 20 pers. max., participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Construite au XIX e s, à l’initiative de l’abbé Migorel et vouée à Notre Dame de la Salette . Cette église et son clocher coiffée d’une lanterne étonne de par son originalité. Découverte de l’histoire de la construction et de la restauration de cette église et de son « phare » qui éclaire le Perche. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Libre participation obligatoire au profit de la restauration.
Église Notre-Dame-de-la-Salette Malétable, 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 Malétable Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 31 40 48 »}]
Construite au XIX e s, à l’initiative de l’abbé Migorel et vouée à Notre Dame de la Salette . Cette église et son clocher coiffée d’une lanterne étonne de par son originalité. Découverte de de la et…
©Fabienne Demeule
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