Visite guidée de l’Eglise Notre-Dame de Domérat, Église Notre-Dame, Domérat

Informations pratiques

Visite guidée de l’Eglise Notre-Dame de Domérat Samedi 19 septembre, 11h00 Église Notre-Dame Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Venez découvrir l’Eglise Notre-Dame de Domérat sa façade atypique et sa conception architecturale étonnante. Pour les plus courageux, la visite s’achève par le superbe clocher et sa vue imprenable sur Domérat et ses alentours.

Église Notre-Dame Place Bacchus 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]

Venez découvrir l’Eglise Notre-Dame de Domérat sa façade atypique et sa conception architecturale étonnante. Pour les plus courageux, la visite s’achève par le superbe clocher et sa vue imprenable et…

©Service communication – Ville de Domérat – Août 2026