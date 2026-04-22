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Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette église de Malétable Longny les Villages

Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette église de Malétable Longny les Villages dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : église de Malétable

Adresse : MALETABLE

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Longny les Villages

Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette

église de Malétable MALETABLE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction et de la restauration de l’église Notre-Dame de la Salette et de son clocher unique. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Visites privées sur RDV à 15h et 16h30. Payant (Libre participation au profit de la restauration de l’édifice).
Soutenez la restauration de l’église de Malétable par un don   .

église de Malétable MALETABLE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 84 31 40 48 

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English : Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette

L’événement Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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