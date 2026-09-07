Visite guidée de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Eglise de Beauvoir, Beauvoir

Informations pratiques

Visite guidée de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption Dimanche 20 septembre, 09h00, 13h30 Eglise de Beauvoir Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le 20 septembre, découvrez l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Beauvoir à travers des visites guidées. Venez explorer son histoire, son architecture et ses objets protégés au titre des Monuments historiques. Une belle occasion de redécouvrir ce patrimoine local récemment restauré et les trésors qu’il renferme.

Eglise de Beauvoir 1 rue du fief 77390 Beauvoir Beauvoir 77390 Seine-et-Marne Île-de-France https://lesmesniesdubelvoir.s2.yapla.com/ L’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Beauvoir, anciennement dédiée à Saint-Hubert, conserve plusieurs objets classés ou inscrits au titre des Monuments historiques : une statue de Saint-Hubert en pierre du XVIIIe siècle, deux consoles en bois taillé et marbré, un bas-relief de l’Annonciation daté de 1673, ainsi que le banc d’œuvre, les lambris et le maître-autel. L’église a récemment fait l’objet d’une restauration, mettant en valeur ce riche patrimoine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le 20 septembre, découvrez l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Beauvoir à travers des visites guidées. Venez explorer son histoire, son et ses…

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