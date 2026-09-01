Visite guidée de l’église Saint-Étienne Gannat
samedi 19 septembre 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Visite guidée de l’église Saint-Étienne
Église Saint-Étienne Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’histoire de la seconde paroisse de Gannat avec l’association des Amis des églises, témoignage de la richesse religieuse et architecturale de la ville médiévale.
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Église Saint-Étienne Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
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English :
Delve into the history of Gannat’s second parish with the Friends of the Churches Association, a testament to the religious and architectural richness of this medieval town.
L’événement Visite guidée de l’église Saint-Étienne Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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