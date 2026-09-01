Informations pratiques

Gannat

Visite guidée de l’église Saint-Étienne

Église Saint-Étienne Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’histoire de la seconde paroisse de Gannat avec l’association des Amis des églises, témoignage de la richesse religieuse et architecturale de la ville médiévale.

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Église Saint-Étienne Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

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English :

Delve into the history of Gannat’s second parish with the Friends of the Churches Association, a testament to the religious and architectural richness of this medieval town.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Étienne Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule