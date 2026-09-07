Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges, Église Saint-Jean-Baptiste, Faverges-Seythenex

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Haute-Savoie

La crypte archéologique n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Une explication peut cependant être donnée grâce à des photos, des plans et restitutions. Visites guidées toutes les 30 min. Dernier départ 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Quand vous visitez la crypte archéologique, vous descendez dans les entrailles de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges,une des plus anciennes églises paroissiales en milieu rural de Savoie.

Vous remettez dans leur contexte des objets exposés au musée.

Vous serez étonnés par la mise en lumière des différents édifices qui se sont succédé

Les couleurs vous permettront de visualiser l’évolution du lieu de l’époque gallo-romaine, à nos jours.

Les vestiges des VIe, VIIIe et Xe siècles se révéleront.

Nos guides du patrimoine Savoie Mont-Blanc vous feront revivre les fouilles, vous inviteront à interpréter et vous poser les mêmes questions que les scientifiques. Ils vous sensibiliseront aussi à la nécessité de restauration de l’édifice et à la mise en lumière de son mobilier.

Église Saint-Jean-Baptiste 955, route de Viuz, 74210 Faverges Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archeoviuz.fr L’histoire de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz remonte à l’époque paléochrétienne : les vestiges d’un bâtiment romain du Ier siècle et de trois églises des VIe, VIIIe et Xe siècles sont visibles dans la crypte archéologique. L’édifice actuel est composé d’un chœur roman du XIIe siècle orné de chapiteaux en molasse verte décorés de fleurs d’eau et de stalles baroques de 1696. Les fonts baptismaux datent eux aussi du XVIIe, quant à la nef et aux collatéraux, ils sont de style néoclassique. Le tout forme un ensemble exceptionnel unique en Savoie.

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© Amis de Viuz-Faverges