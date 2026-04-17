Visite guidée de l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Joseph · Le Havre
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Joseph Samedi 19 septembre, 11h00, 12h00, 16h00, 17h00 Église Saint-Joseph Seine-Maritime
Durée 45 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Prouesse technique et chef-d’œuvre testamentaire d’Auguste Perret, l’édifice constitue un signal majeur du centre reconstruit. L’accès exceptionnel à la tribune est l’occasion de profiter d’un point de vue inédit sur le monument et d’identifier la signature de la maître-verrier Marguerite Huré qui signe la mise en lumière du site.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.
Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}] La première église Saint-Joseph, datant de 1873, a été détruite lors des bombardements du 5 septembre 1944. La nouvelle église paroissiale, dédiée à la mémoire des victimes de ces bombardements, a été construite par Auguste Perret, architecte en chef chargé de la reconstruction du Havre, et Raymond Audigier, architecte havrais. Commencé en 1951, le gros-oeuvre de l’église a été terminé en 1957, trois ans après la mort de Perret. L’église a été consacrée en 1964. Réalisé en béton armé et conçu sur un plan basé sur des modules carrés, l’édifice est surmonté d’une tour de 107 mètres de hauteur, phare spirituel de la cité. Les verrières de cette tour, aux couleurs symboliques, dues au maître verrier Marguerite Huré, sont posées par la maison Freret et Garel du Havre. Les sculptures sont l’oeuvre de Guy Verdoya.
Prouesse technique et chef-d’œuvre testamentaire d’Auguste Perret, l’édifice constitue un signal majeur du centre reconstruit. L’accès exceptionnel à la tribune est l’occasion de profiter d’un point …
© Philippe Bréard
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier créatif Sablage Atelier Chouette Verre Le Havre 2 juillet 2026
- Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre 2 juillet 2026
- Visite et dégustation à la Distillerie de la Seine Distillerie de la Seine Le Havre 2 juillet 2026
- Visite Dans la tête des créateurs Au cœur des bêtes et des sons Place du Vieux Marché Le Havre 3 juillet 2026
- Visite guidée Église Saint-Joseph Église Saint-Joseph Le Havre 3 juillet 2026