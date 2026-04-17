Visite guidée de l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Joseph Samedi 19 septembre, 11h00, 12h00, 16h00, 17h00 Église Saint-Joseph Seine-Maritime

Durée 45 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Prouesse technique et chef-d’œuvre testamentaire d’Auguste Perret, l’édifice constitue un signal majeur du centre reconstruit. L’accès exceptionnel à la tribune est l’occasion de profiter d’un point de vue inédit sur le monument et d’identifier la signature de la maître-verrier Marguerite Huré qui signe la mise en lumière du site.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}] La première église Saint-Joseph, datant de 1873, a été détruite lors des bombardements du 5 septembre 1944. La nouvelle église paroissiale, dédiée à la mémoire des victimes de ces bombardements, a été construite par Auguste Perret, architecte en chef chargé de la reconstruction du Havre, et Raymond Audigier, architecte havrais. Commencé en 1951, le gros-oeuvre de l’église a été terminé en 1957, trois ans après la mort de Perret. L’église a été consacrée en 1964. Réalisé en béton armé et conçu sur un plan basé sur des modules carrés, l’édifice est surmonté d’une tour de 107 mètres de hauteur, phare spirituel de la cité. Les verrières de cette tour, aux couleurs symboliques, dues au maître verrier Marguerite Huré, sont posées par la maison Freret et Garel du Havre. Les sculptures sont l’oeuvre de Guy Verdoya.

Prouesse technique et chef-d’œuvre testamentaire d’Auguste Perret, l’édifice constitue un signal majeur du centre reconstruit. L’accès exceptionnel à la tribune est l’occasion de profiter d’un point …

© Philippe Bréard