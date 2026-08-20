Visite guidée de l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Séez

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Pierre Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Pierre Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée de l’église (assurée par la FACIM).

Eglise Saint-Pierre 3, rue Saint-Pierre 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 41 00 54 http://www.seez.fr https://www.facebook.com/Maison-de-SEEZ-Bureau-Information-Services-240566166107345/?ref=bookmarks Située au centre de Séez, l’église Saint-Pierre (XIIème siècle) fut restaurée à partir de 1680 par le prieur Jean Duclos. Elle représente très bien l’art baroque, art nouveau issu de la Renaissance qui exprime la réforme catholique en Savoie au XVIIème siècle. Elle est inscrite dans le circuit des « Chemins du Baroque ».

A découvrir, le trésor de l’église : pièces d’orfèvreries sacrées offertes à la paroisse de Séez à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème siècle. La plupart des objets sont classés monuments historiques. Parmi les plus remarquables, on peut découvrir : un ostensoir en argent et un encensoir du début du XVIIème siècle, une élégante croix de procession de 1664, une croix d’autel et ses chandeliers de 1683 et le reliquaire de 1709 avec les représentations de Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de la paroisse. parking

Visite guidée de l’église (assurée par la FACIM).

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