Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis, Église Saint-Sébastien et Saint-Louis, Héry
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sébastien et Saint-Louis · Héry
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis Samedi 19 septembre, 16h00 Église Saint-Sébastien et Saint-Louis Yonne
Renseignements au 03 86 35 11 86
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
L’Office de Tourisme Serein et Armance propose une visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis en partenariat avec la Société Musicale et Culturelle, section Histoire locale et Généalogie d’Héry.
L’église, où se mêle plusieurs époques de construction, est une richesse pour la commune : son histoire est liée à une abbaye locale importante, son clocher est atypique et elle présente de belles œuvres à découvrir.
Rendez-vous devant l’église à 16h00 !
Église Saint-Sébastien et Saint-Louis Place de l’Eglise, 89550 Héry, France Héry 89550 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386477300 Parking sur la place située devant l’église.
L’Office de Tourisme Serein et Armance propose une visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis en partenariat avec la Société Musicale et Culturelle, section Histoire locale et d’Héry. …
© Office de Tourisme Serein et Armance
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