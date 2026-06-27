Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis, Église Saint-Sébastien et Saint-Louis, Héry

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis Samedi 19 septembre, 16h00 Église Saint-Sébastien et Saint-Louis Yonne

Renseignements au 03 86 35 11 86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’Office de Tourisme Serein et Armance propose une visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis en partenariat avec la Société Musicale et Culturelle, section Histoire locale et Généalogie d’Héry.

L’église, où se mêle plusieurs époques de construction, est une richesse pour la commune : son histoire est liée à une abbaye locale importante, son clocher est atypique et elle présente de belles œuvres à découvrir.

Rendez-vous devant l’église à 16h00 !

Église Saint-Sébastien et Saint-Louis Place de l’Eglise, 89550 Héry, France Héry 89550 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386477300 Parking sur la place située devant l’église.

L’Office de Tourisme Serein et Armance propose une visite guidée de l’église Saint-Sébastien et Saint-Louis en partenariat avec la Société Musicale et Culturelle, section Histoire locale et d’Héry. …

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