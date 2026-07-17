Visite guidée de l’église Saint-Thomas d’Aquin, Église Saint-Thomas-d’Aquin, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Thomas d’Aquin Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Thomas-d’Aquin Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’église.

Église de l’ancien couvent du noviciat des Dominicains construite par Pierre Bullet à la fin du XVIIe siècle, devenue église paroissiale après la Révolution de 1789. Nombreux tableaux dont un de Guerchin ainsi que des peintures murales de Merry-Joseph Blondel sans oublier le plafond de la chapelle Saint-Louis peint par Lemoine et des tableaux du frère André : Saint Louis recevant la couronne d’épines des mains de l’archevêque de Sens.

Église Saint-Thomas-d’Aquin Place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 Paris, France Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 0142225974 http://www.eglisesaintthomasdaquin.fr L’église du couvent des dominicains a été construite en 1631 sur l’ancien emplacement du jardin de la reine Margot. Elle n’est pas “orientée” et se trouvait alors dans l’axe d’une allée de tilleuls, face à l’Hôtel de Luynes. Couvent et église sont démantelés en 1791.

La plupart des œuvres présentées dans l’église Saint Thomas proviennent des « rafles » de Napoléon : Saint Jérôme du Guerchin et l’Assomption de la Vierge de Salvatore Rosa, ou de commandes passées par l’État au début du XIXe à plusieurs “prix de Rome” : Picot “ mort de Saphira”, Pallière “Saint Pierre guérissant le lépreux” et Abel de Pujol “martyre de saint Etienne”. Blondel a tout d’abord peint le mur de la chapelle Saint Louis puis les chapelles latérales et la coupole en 1854. M12 Rue du Bac, M4 St-Germain-des-Prés, M10, M12 Sèvres-Babylone Bus 63, 84, 68, 69,94 RER C Musée d’Orsay, bus 83

Visite commentée

© Marie-Claire ALFROID