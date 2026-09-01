Informations pratiques

Gannat

Visite guidée de l’église Sainte-Croix

Église Sainte-Croix Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Chapiteaux sculptés, fresque du XVe siècle, chapelles gothiques… Un des joyaux romans du Bourbonnais à découvrir avec l’association des Amis des églises. Visite du clocher également proposée.

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Église Sainte-Croix Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

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English :

Carved capitals, a 15th-century fresco, Gothic chapels? One of the Romanesque gems of the Bourbonnais region—come discover it with the Friends of the Churches association. A tour of the bell tower is also available.

L’événement Visite guidée de l’église Sainte-Croix Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule