Visite guidée de l’église Sainte-Croix Gannat
samedi 19 septembre 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Visite guidée de l’église Sainte-Croix
Église Sainte-Croix Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Chapiteaux sculptés, fresque du XVe siècle, chapelles gothiques… Un des joyaux romans du Bourbonnais à découvrir avec l’association des Amis des églises. Visite du clocher également proposée.
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Église Sainte-Croix Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
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English :
Carved capitals, a 15th-century fresco, Gothic chapels? One of the Romanesque gems of the Bourbonnais region—come discover it with the Friends of the Churches association. A tour of the bell tower is also available.
L’événement Visite guidée de l’église Sainte-Croix Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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