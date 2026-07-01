Visite guidée de l’église Sainte Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Le Vésinet

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte Marguerite Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Sainte-Marguerite Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée par un bénévole de la paroisse de l’église Sainte-Marguerite, classée monument historique depuis 2016.

Église Sainte-Marguerite 10 Pl. de l’Église, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France L’église Sainte-Marguerite du Vésinet a été construite de 1862 (pose de la première pierre) à 1864 (inauguration) dans le style néo-gothique, mais avec des matériaux totalement nouveaux : elle est le premier témoignage d’une construction en béton banché réalisée par l’architecte Boileau et l’entreprise Coignet ; les chapelles et le déambulatoire sont décorés de peintures de Maurice Denis. La nef est un bon exemple de l’utilisation du fer et de la fonte

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