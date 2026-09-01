Visite guidée de l’église Sainte-Marie Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant l’église Sainte-Marie Jaillans
samedi 19 septembre 2026 · Rdv devant l'église Sainte-Marie · Jaillans
Informations pratiques
Jaillans
Visite guidée de l’église Sainte-Marie Journées Européennes du Patrimoine
Rdv devant l’église Sainte-Marie 30 Place de l’Eglise Jaillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire et les curiosités de l’église à l’occasion du centenaire de son classement aux Monuments Historiques et des Médiévales organisées par les Amis de Jaillans.
Visite accessible sur réservation uniquement !
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Rdv devant l’église Sainte-Marie 30 Place de l’Eglise Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English : Visite guidée de l’église Sainte-Marie Journées Européennes du Patrimoine
Discover the history and points of interest of the church on the occasion of the centennial of its designation as a Historic Monument and the Medieval Festival organized by the Friends of Jaillans.
Tours are available by reservation only!
L’événement Visite guidée de l’église Sainte-Marie Journées Européennes du Patrimoine Jaillans a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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