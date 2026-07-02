Visite guidée de l’église Sainte-Philothée à Grammont, Chapelle du domaine de Grammont, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte-Philothée à Grammont 19 et 20 septembre Chapelle du domaine de Grammont Hérault

Gratuit. Sans réservation. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église Sainte-Philothée d’Athènes

L’église a été rénovée à la fin du XIXe siècle.

Professeur à la faculté de médecine, grand chirurgien, député à l’Assemblée nationale en 1871 et recteur de l’académie, Étienne Bouisson acquiert le domaine de Grammont en 1867. Devenu veuf en 1872, il épouse l’année suivante Amélie Bertrand, fille du professeur Toussaint Bertrand.

Étienne Bouisson-Bertrand meurt en 1884, à l’âge de 71 ans. Au décès d’Amélie, la majeure partie de leur fortune, leur bibliothèque et le château sont légués à la faculté de médecine.

Cette donation comporte une condition : la construction d’une chapelle. Celle-ci est édifiée dans un style néogothique entre 1895 et 1897 par l’architecte diocésain Pierre Arribat. À l’intérieur sont réinhumés les époux Bouisson-Bertrand.

Sur la dalle de marbre de leur tombe, devant l’autel, on peut lire plusieurs inscriptions latines, ainsi que la devise de Bouisson-Bertrand : « Faire bien, s’estimer peu ».

L’institut Bouisson-Bertrand mène ensuite des recherches médicales dans ces locaux. Un préventorium, tenu par les Filles de la Charité, y est installé en 1921.

La Ville de Montpellier en est propriétaire emphytéote depuis 1979 et a poursuivi la vocation sociale du lieu avec la création du centre aéré Astérix.

Les vitraux de Charles Champigneulle représentent les visages des principaux membres de l’académie de médecine de l’université de Montpellier, grâce à la technique de la photo intégrée.

En 2000, la chapelle est confiée à une paroisse francophone de la Métropole orthodoxe grecque de France. Elle est dédiée à sainte Philothée d’Athènes. En lien avec la foi chrétienne orthodoxe, les aménagements ont été conçus par Georges Xénakis.

Chapelle du domaine de Grammont 2733 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier Montpellier 34965 Port Marianne Hérault Occitanie 0681904363 https://eglise-orthodoxe-sante-philothee.com Aux sources des pierres

La chapelle initiale a été construite en 1180 en même temps que les l’ensemble des bâtiments conventuels sur le domaine de Montubérou offert par Raymond V, comte de Toulouse à l’ordre des Grandmontains. Elle sera consacrée par Bernard de Mèze, évêque de Maguelone le 21 novembre 1225.

Pendant les guerres de religion, le Prieuré est partiellement ruiné. Le service divin est rétablit en 1692 mais l’ordre périclite. Louis XIV unit le prieuré en 1701 au séminaire de Montpellier et l’ordre est définitivement dissous sous Louis XV.

Vendu comme bien national en 1790, les entrepreneurs démolissent les bâtiments pour récupérer les matériaux.

Vendu le 4 janvier 1791, le domaine fut acheté par le Marquis de Frégeville qui y fit construire sa villa et le garda jusqu’en 1821.

Professeur à la Faculté de Médecine, grand chirurgien, député à l’Assemblée Nationale, Etienne Buisson a acquis le domaine en 1867.

Devenu veuf en 1872,il épousa l’année suivante Amélie Bertrand. Etienne Buisson-Bertrand mourut en 1884 à l’âge de 71 ans. Au décès de d’Amélie, la majeure partie de leur biens furent légués à la Faculté de médecine à condition de reconstruire la chapelle où ils seraient inhumés..

La chapelle fur édifiée dans un style néo-gothique entre 1895 et 1897 par l’architecte diocésain Pierre Arribat, avec des vitraux de Charles Champigneulle (vitraux peints utilisant la technique de l’inclusion photographique).

L’institut Buisson-Bertrand mena des recherches dans ces locaux. Un préventorium tenu par les filles de la charité y fut installé en 1921. La plus grande partie du domaine fut cédée à la ville en 1979.

Depuis 2000, le diocèse de Montpellier met cette chapelle a disposition de la paroisse francophone grec-orthodoxe Ste Philothée avec l’autorisation d’y installer une iconostase. Accès par le rond-point du Zénith, 2733 avenue Albert Einstein. Stationnement sur les parkings de Grammont ou du théâtre des 13 vents.

La chapelle jouxte le château.

La ligne 52 amène à Grammont à partir de la Place de France

Eglise Sainte Philothée d’Athènes

©Kazarian