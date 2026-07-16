Visite guidée de l’EPICC, Site Roussel, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée de l’EPICC Samedi 19 septembre, 10h00 Site Roussel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Ancienne friche textile réhabilitée en 1999, l’usine Roussel accueille aujourd’hui divers acteurs économiques. On y retrouve notamment l’EPICC, une école de production spécialisée dans la couture industrielle. Les élèves, de 15 à 18 ans, y préparent un CAP Métiers de la mode et vêtement flou en 2 ans. Ils apprennent en produisant pour des entreprises textiles, notamment locales.

Site Roussel 139 rue des Arts, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France

Ancienne friche textile réhabilitée en 1999, l’usine Roussel accueille aujourd’hui divers acteurs économiques. On y retrouve notamment l’EPICC, une école de production spécialisée dans la couture Les…

©Ville de Roubaix