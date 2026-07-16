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Visite guidée de l’EPICC, Site Roussel, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Site Roussel · Roubaix

Visite guidée de l’EPICC, Site Roussel, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site Roussel
Adresse
139 rue des Arts, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Visite guidée de l’EPICC Samedi 19 septembre, 10h00 Site Roussel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Ancienne friche textile réhabilitée en 1999, l’usine Roussel accueille aujourd’hui divers acteurs économiques. On y retrouve notamment l’EPICC, une école de production spécialisée dans la couture industrielle. Les élèves, de 15 à 18 ans, y préparent un CAP Métiers de la mode et vêtement flou en 2 ans. Ils apprennent en produisant pour des entreprises textiles, notamment locales.

Site Roussel 139 rue des Arts, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France
Ancienne friche textile réhabilitée en 1999, l’usine Roussel accueille aujourd’hui divers acteurs économiques. On y retrouve notamment l’EPICC, une école de production spécialisée dans la couture Les…

©Ville de Roubaix

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