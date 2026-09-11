Visite guidée de l’Espace Chauvel en partenariat avec le Prix Bayeux Calvados-Normandie, Mémorial de Caen, Caen

Informations pratiques

Visite guidée de l’Espace Chauvel en partenariat avec le Prix Bayeux Calvados-Normandie 19 et 20 septembre Mémorial de Caen Calvados

Durée 45 min, 15 pers. max par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visites guidées de l’Espace Chauvel

Patrick Chauvel en personne assure la visite de cet espace qui retrace sa carrière de grand reporter, présent sur les principaux conflits qui ont éclaté partout dans le monde ces cinquante dernières années. Un témoignage photographique inestimable, en écho au thème national des Journées 2026, le patrimoine de la photographie.

Ces visites sont organisées en partenariat avec le Prix Bayeux Calvados-Normandie.

Inscription obligatoire pour chaque visite – 15 personnes maximum par créneau

Gratuit

Mémorial de Caen Esp. Général Eisenhower, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231060644 https://www.memorial-caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a9190e949fc09cabc832c64 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a9191d28ddc685c5a836989 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a9191fd8ddc685c5a836a13 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a91922a4010232c2283414e »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a91925d3e2d718f79830e27 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a919296c9f92e309e83887f »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a9192c8d0393cec3683104c »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a9192eac9f92e309e83894c »}] Une immersion au cœur de l’histoire du XXe siècle. Un siècle marqué par la Seconde Guerre mondiale, un conflit aux 60 millions de victimes civiles et militaires. Un siècle de profonds bouleversements géopolitiques marqué par une ambition européenne de préserver la paix.

Visites guidées de l’Espace Chauvel

© Mémorial de Caen / Patrick Chauvel