Visite Guidée de l’été Office de Tourisme Rocroi

Informations pratiques

Rocroi

Visite Guidée de l’été

Office de Tourisme 1 ter rue du Pavillon Rocroi Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-29 2026-08-06 2026-08-13

Venez profiter de la ville lors des visites guidées ces 4 dates à 15h.Danièle notre guide conférencière de l’office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne vous conduira sur les remparts de la ville du 16ème siècle. La place d’Armes unique en France par son plan radio concentrique n’aura plus de secret pour vous. Toutes les rues partent de cette place, il y en a 10 au total. Qui sera au pilori aujourd’hui ? Bienvenue au Bastion du Roy descendez prudemment les escaliers… de magnifiques salles voutées vous attendent en bas. Entre anecdotes et histoire vraies Danièle saura vous satisfaire pour votre visite. Durée 1h30 à 2h

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Office de Tourisme 1 ter rue du Pavillon Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 20 06 info@tourisme-valleesetplateaudardenne.com

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English :

Come explore the city on guided tours on these four dates at 3:00 p.m.Danièle, our tour guide from the Vallées et Plateau d’Ardenne Tourist Office, will take you along the city’s 16th-century ramparts.%A0 The Place d’Armes—unique in France for its concentric radial layout—will hold no more secrets for you. All 10 streets radiate from this square.%A0 Who will be in the pillory today? Welcome to the Bastion du Roy—carefully make your way down the stairs… Magnificent vaulted rooms await you below.%A0 With a mix of anecdotes and true stories, Dani%E8le will ensure you have an enjoyable tour.%A0 Duration: 1.5 to 2 hours

L’événement Visite Guidée de l’été Rocroi a été mis à jour le 2026-07-17 par Ardennes Tourisme