Visite guidée de l’exposition Auguste Jacquot par le conservateur des musées, Musée Charles de Bruyères, Remiremont

Visite guidée de l’exposition Auguste Jacquot par le conservateur des musées Samedi 23 mai, 20h00 Musée Charles de Bruyères Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Guidés par le conservateur des musées de Remiremont, découvrez la personnalité et les oeuvres d’Auguste Jacquot, artiste et lithographe romarimontain des XIXe et XXe siècle.

Musée Charles de Bruyères 1 Rue Paul Doumer, 88200 Remiremont, France Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329625914 https://www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont/musee-charles-de-bruyeres/ Intaille carolingienne, statuettes de confrérie, statues de la fin du moyen âge provenant de l’église abbatiale : Pietà, Mise au tombeau, Pâmoison de la Vierge, Vierge de miséricorde, tête de Vierge du XIVe siècle. Archéologie du premier site d’implantation d’un monastère féminin dans l’Est de la France, vers 620. La plus grande collection de croix d’inhumation en plomb de France (52 du XIe au XVIIIe siècles). Peintures hollandaises du XVIIe siècle, peintures italiennes du XVIIe siècle et peintures françaises du XIXe siècle. Dessins et gravures. Faïences XVIIIe et XIXe siècles (Delft, Nevers, Rouen, Strasbourg, Lunéville, Épinal, Moustiers). Importante collection de faïences d’Émile Gallé. Verrerie d’art : École de Nancy, Émile Gallé, D’Argental, Paul Nicolas. Peintures sous verre (Alsace, Lorraine Bohème…), filés de Nevers et paperoles. Cires habillées : Frères Guillot à Nancy. Broderies anciennes : Mirecourt, Lunéville. Étains : potiers régionaux (Remiremont, Besançon). Collection ornithologique non exposée (régionale).

Guidés par le conservateur des musées de Remiremont, découvrez la personnalité et les oeuvres d’Auguste Jacquot, artiste et lithographe romarimontain des XIXe et XXe siècle.

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