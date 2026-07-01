Visite guidée de l’exposition « Ça en jette ! Quand l’archéologie s’intéresse à nos déchets », Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Ça en jette ! Quand l’archéologie s’intéresse à nos déchets » Dimanche 20 septembre, 11h00, 13h00, 14h30, 15h30, 17h00 Musée de Préhistoire d’Ile-de-France Seine-et-Marne

Accès sans réservation dans la limite des places disponibles – Pour tous à partir de 9 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Suivez le guide et découvrez que l’archéologie n’est pas qu’une affaire de trésors. Tous les vestiges matériels intéressent les archéologues et les déchets ne font pas exception. Ils sont en effet porteurs de précieux renseignements sur les modes de vie de nos prédécesseurs.

Cette exposition, en contant l’histoire de nos déchets, met en lumière des collections souvent inédites et issues d’importantes fouilles menées en Seine-et-Marne.

Musée de Préhistoire d’Ile-de-France 48 Avenue Etienne Dailly, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785480 https://www.musee-prehistoire-idf.fr Construit entre 1977 et 1979, le bâtiment est l’oeuvre de Roland Simounet (1927-1996). En béton brut de décoffrage, il possède une couverture en terrasses et de larges baies vitrées qui s’ouvrent sur les jardins intérieurs, le parc boisé et les rochers de grès qui l’entourent. Par sa forme et ses matériaux, il se fond dans l’univers minéral des chaos de grès environnants. Ses façades vitrées et l’organisation des salles autour de patios permettent un dialogue permanent entre l’architecture, les collections et le sous-bois. Autoroute A6 SNCF gare de Nemours St Pierre

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© Valérie Deburre