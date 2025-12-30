Visite guidée de l’exposition chercheurs de Dinos Square Girard II Angoulême
Visite guidée de l’exposition chercheurs de Dinos Square Girard II Angoulême jeudi 11 juin 2026.
Visite guidée de l’exposition chercheurs de Dinos
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-25 2026-06-28
Autour de l’exposition chercheur de Dinos, profitez d’une visite guidée qui vous permettra de percer les secrets des dinosaures.
.
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a guided tour of the Dinosaur Researchers exhibition, and discover the secrets of dinosaurs.
L’événement Visite guidée de l’exposition chercheurs de Dinos Angoulême a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême