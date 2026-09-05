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AGENDA · Cholet

Visite guidée de l’exposition Couleurs d’enfance 2 De bas en hauts Rue du Docteur Roux Cholet

samedi 31 octobre 2026 · Rue du Docteur Roux · Cholet

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue du Docteur Roux
Adresse
Musée du Textile et de la Mode
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Visite guidée de l’exposition Couleurs d’enfance 2 – De bas en hauts

Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Exposition d’accessoires de la mode enfantine.   .

Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50  museetextile@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Visite guidée de l’exposition Couleurs d’enfance 2 – De bas en hauts Cholet a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais

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