Visite guidée de l’exposition Couleurs d’enfance 2 De bas en hauts Rue du Docteur Roux Cholet

Informations pratiques

Cholet

Visite guidée de l’exposition Couleurs d’enfance 2 – De bas en hauts

Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Exposition d’accessoires de la mode enfantine. .

Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Visite guidée de l’exposition Couleurs d’enfance 2 – De bas en hauts Cholet a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais