Visite guidée de l’exposition Couleurs d’enfance 2 De bas en hauts Rue du Docteur Roux Cholet
samedi 31 octobre 2026 · Rue du Docteur Roux · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Visite guidée de l’exposition Couleurs d’enfance 2 – De bas en hauts
Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Exposition d’accessoires de la mode enfantine. .
Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr
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English :
L’événement Visite guidée de l’exposition Couleurs d’enfance 2 – De bas en hauts Cholet a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais
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