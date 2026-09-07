Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes », Espace Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes » Jeudi 1 octobre, 18h00 Espace Georges-Déziré Seine-Maritime

Tout public. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00

Espace Georges-Déziré 271 rue de Paris, saint-etienne-du-rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]

Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes » et rencontre avec l’artiste Anne Monneau Festival Évasion Exposition