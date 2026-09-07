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Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes », Espace Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

jeudi 1 octobre 2026 · Espace Georges-Déziré · Saint-Étienne-du-Rouvray

Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes », Espace Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
Espace Georges-Déziré
Adresse
271 rue de Paris, saint-etienne-du-rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Tout public. Gratuit

Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes » Jeudi 1 octobre, 18h00 Espace Georges-Déziré Seine-Maritime

Tout public. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00

Espace Georges-Déziré 271 rue de Paris, saint-etienne-du-rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes » et rencontre avec l’artiste Anne Monneau Festival Évasion Exposition

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