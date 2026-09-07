AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes », Espace Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray
jeudi 1 octobre 2026 · Espace Georges-Déziré · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes » Jeudi 1 octobre, 18h00 Espace Georges-Déziré Seine-Maritime
Tout public. Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00
Espace Georges-Déziré 271 rue de Paris, saint-etienne-du-rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
Visite guidée de l’exposition « Cyanotypes » et rencontre avec l’artiste Anne Monneau Festival Évasion Exposition
À voir aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)
- Projection-débat : Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma, Médiathèque Elsa Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray 18 septembre 2026
- Projection-débat : Pionnières ! Histoires de femmes du cinéma, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray 18 septembre 2026
- Visite libre : visitez le technicentre industriel de Rouen Quatre Mares, Technicentre Industriel Rouen Quatre-Mares, Saint-Étienne-du-Rouvray 19 septembre 2026
- Ciné-cabane : la musique, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray 19 septembre 2026
- Visite guidée du temple, Temple hindouiste de Radhakripa, Saint-Étienne-du-Rouvray 20 septembre 2026