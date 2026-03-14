Visite guidée de l’exposition DADO, Manoir de Vaux, Gisors

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition DADO 19 et 20 septembre Manoir de Vaux Eure

Durée 30 min, départs des visites toutes les 30 min, 15 pers. max, 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le site exceptionnel du manoir de Vaux abrite un lieu d’art contemporain comprenant l’exposition permanente d’une importante collection d’œuvres de Dado sur 400m², dans les anciennes écuries et le colombier restaurés.

Considéré par ses pairs comme l’un des plus grands artistes plasticiens du XXème siècle, Dado, originaire du Monténégro, a vécu la plus grande partie de sa vie à proximité de Gisors jusqu’à sa disparition en 2010.

Lancé par Daniel Cordier, à qui il fut présenté par Jean Dubuffet peu après son arrivée en France en 1956, son oeuvre est aujourd’hui présente dans les collections des plus grands musées du monde.

Dado était un artiste libre et inclassable dont l’œuvre n’a cessé d’évoluer durant les six décennies de son activité. Une œuvre foisonnante, fascinante, véritable appel à un examen de conscience pour certains, qui ne laisse en tout cas personne indifférent.

Vous découvrirez cette collection de près de 200 oeuvres en compagnie de son propriétaire, qui fut par ailleurs un grand ami de l’artiste.

Vous pourrez prolonger votre visite par la découverte de l’ensemble du site, qui comprend entre autres :

– Un espace ouvert d’exposition temporaire qui accueille actuellement les artistes Dieudonné Fokou, Olivier Valli et Candi Seed, ainsi que quelques oeuvres de Dado.

– La chapelle Saint-Laurent (12ème siècle), élue par la mission Bern 2025, qui abrite une exposition photo des récentes découvertes archéologiques avant restauration.​

Manoir de Vaux Sentier de Vaux, 27140 Gisors Gisors 27140 Eure Normandie 06 75 80 52 40 https://www.facebook.com/p/Manoir-de-Vaux-Gisors-61577228163416/;https://www.instagram.com/manoirdevaux Entièrement inscrit aux monuments historiques, le Manoir de Vaux est un rare exemple de » maison forte » dont les origines remontent au XIIème siècle.

Il est constitué de plusieurs corps de bâtiments organisés autour d’une cour fermée, formant une enceinte dont chaque angle est ponctué d’une tour ronde : un corps de logis, une chapelle, des écuries, communs et hangars.

Ce domaine seigneurial fortifié s’étend sur plus de 9 hectares en pleine nature, au bord de l’Avenue Verte et à 5 minutes du centre de Gisors.

Ce site exceptionnel abrite un lieu d’art contemporain comprenant l’exposition permanente d’une importante collection d’œuvres de Dado, sur 400m². Considéré par ses pairs comme l’un des plus grands artistes plasticiens du XXème siècle, son œuvre est aujourd’hui présente dans les collections des plus grands musées du monde.

Le lieu comprend également un espace ouvert d’exposition temporaire et la chapelle Saint-Laurent, élue par la mission Bern 2025, accessible à la visite. A 5 minutes du centre-ville de Gisors en voiture. A 8 minutes de la gare. Parking gratuit. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Le site exceptionnel du manoir de Vaux abrite un lieu d’art contemporain comprenant l’exposition permanente d’une importante collection d’œuvres de Dado sur 400m², dans les anciennes écuries et le a…

© Bruno Bernard (La Fabrique Centre d’Art)