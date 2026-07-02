Visite guidée de l’exposition De tous bois, ébénistes Hache et création contemporaine, Musée Dauphinois, Grenoble

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition De tous bois, ébénistes Hache et création contemporaine Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée Dauphinois Isère

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À travers cette troisième exposition consacrée aux ébénistes Hache au Musée dauphinois, découvrez comment leur savoir-faire résonne encore aujourd’hui dans la création contemporaine. La guide vous présentera les pièces d’exception des célèbres artisans dauphinois issues de la récente donation Jouanneau, mises en dialogue avec des pièces contemporaines prêtées par le Musée des Arts Décoratifs de Paris.

Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0457588901 https://musees.isere.fr/musee/musee-dauphinois [{« type »: « phone », « value »: « 04 57 58 89 01 »}, {« owner »: {« uid »: 57659571725165, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-24T10:12:46.440Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « musee-dauphinois@isere.fr », « response »: {« passId »: 417701722, « isPending »: false, « addressId »: 297893}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:12:46.224Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2397281, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:12:46.308Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 466885707, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789894800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T10:12:46.439Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/417701722 »}] Couvent du XVIIe siècle avec une chapelle de style baroque.

Journées européennes du patrimoine

© Musée dauphinois – Département de l’Isère