UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Domfront en Poiraie

Visite guidée de l’exposition de vêtements et d’objets liturgiques et montée au clocher, Église Saint-Julien, Domfront en Poiraie

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Julien · Domfront en Poiraie

Visite guidée de l’exposition de vêtements et d’objets liturgiques et montée au clocher, Église Saint-Julien, Domfront en Poiraie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Julien
Adresse
3 Pl. de la Liberté, 61700 Domfront en Poiraie, France
Ville
61700 Domfront en Poiraie
Département
Orne

Visite guidée de l’exposition de vêtements et d’objets liturgiques et montée au clocher 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition et montée au clocher

Église Saint-Julien 3 Pl. de la Liberté, 61700 Domfront en Poiraie, France Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie Remplaçant une église datant de la première moitié du XVIIIe siècle, l’église Saint-Julien a été construite de 1924 à 1933 par l’architecte parisien Albert Guilbert. Le gros oeuvre, en béton armé avec remplissage en moellons de grès provenant de la démolition de l’ancienne église, a été réalisé par l’entreprise Fabre. La décoration intérieure est l’oeuvre de Jean Gaudin. L’orgue a été installé par le facteur Gloton, de Nantes, en 1931.
Visite guidée de l’exposition et montée au clocher

©Jacques Roger

À voir aussi à Domfront en Poiraie (Orne)