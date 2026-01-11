Visite guidée de l’exposition de vêtements et d’objets liturgiques et montée au clocher, Église Saint-Julien, Domfront en Poiraie

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition de vêtements et d’objets liturgiques et montée au clocher 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition et montée au clocher

Église Saint-Julien 3 Pl. de la Liberté, 61700 Domfront en Poiraie, France Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie Remplaçant une église datant de la première moitié du XVIIIe siècle, l’église Saint-Julien a été construite de 1924 à 1933 par l’architecte parisien Albert Guilbert. Le gros oeuvre, en béton armé avec remplissage en moellons de grès provenant de la démolition de l’ancienne église, a été réalisé par l’entreprise Fabre. La décoration intérieure est l’oeuvre de Jean Gaudin. L’orgue a été installé par le facteur Gloton, de Nantes, en 1931.

Visite guidée de l’exposition et montée au clocher

©Jacques Roger