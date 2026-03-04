Visite guidée de l’exposition « Dessiner Flaubert : Rochegrosse », Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

Visite guidée de l’exposition « Dessiner Flaubert : Rochegrosse » Samedi 23 mai, 18h30, 20h00 Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Visite commentée de l’exposition « Dessiner Flaubert : Rochegrosse ».

Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938), artiste précoce, a eu la chance de rencontrer Gustave Flaubert à son domicile de Croisset et d’y dessiner le cabinet de travail de l’écrivain. Devenu peintre d’histoire et illustrateur, Rochegrosse illustre Salammbô en 1900, puis La Tentation de saint Antoine. De nombreux dessins aquarellés ainsi que des éditions illustrées montrent avec brio comment l’artiste s’est emparé des oeuvres de Gustave Flaubert.

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr;https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR Gustave Flaubert (1821-1880) est l’une des figures littéraires majeures du XIXe siècle. Il se distingue par la profondeur de ses analyses, son souci de réalisme, son regard lucide sur les comportements de ses contemporains comme dans « Madame Bovary » ou « L’Éducation sentimentale ». Flaubert est né dans ce pavillon de l’ancien hôtel-Dieu de Rouen et y a passé toute sa jeunesse avec “la même idée fixe, écrire”. L’univers médical qu’il côtoie pendant un quart de siècle, ce qui a durablement marqué sa personnalité et son œuvre. Onze salles de ce musée à la fois littéraire et scientifique sont visibles, dont la chambre natale de l’écrivain. T1-2-3 arrêt Pasteur, 5 min à pied de la place du Vieux-Marché, accroches-vélos devant le musée.

Nuit européenne des musées

© Yohann Deslandes RMM