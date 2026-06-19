Visite guidée de l’exposition “Donner corps. Artistes femmes et céramique” Châteauroux
Visite guidée de l’exposition “Donner corps. Artistes femmes et céramique” Châteauroux samedi 27 juin 2026.
Châteauroux
Visite guidée de l’exposition “Donner corps. Artistes femmes et céramique”
4 Rue Alain Fournier Châteauroux Indre
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le musée Bertrand vous propose une visite commentée de l’exposition Donner corps. Artistes femmes et céramique.
Pourquoi la terre cuite est-elle devenue un médium privilégié des artistes femmes ? Quels sont ses liens avec la pensée féministe ? Comment la céramique peut-elle réparer des blessures historiques ? Pour répondre à toutes vos questions, suivez le guide à travers les œuvres de l’exposition. 5.5 .
4 Rue Alain Fournier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 museebertrand@chateauroux-metropole.fr
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English :
The Bertrand Museum invites you to a guided tour of the exhibition *Donner corps: Women Artists and Ceramics*.
L’événement Visite guidée de l’exposition “Donner corps. Artistes femmes et céramique” Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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