Châteauroux

Visite guidée de l’exposition “Donner corps. Artistes femmes et céramique”

4 Rue Alain Fournier Châteauroux Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le musée Bertrand vous propose une visite commentée de l’exposition Donner corps. Artistes femmes et céramique.

Pourquoi la terre cuite est-elle devenue un médium privilégié des artistes femmes ? Quels sont ses liens avec la pensée féministe ? Comment la céramique peut-elle réparer des blessures historiques ? Pour répondre à toutes vos questions, suivez le guide à travers les œuvres de l’exposition. 5.5 .

4 Rue Alain Fournier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 museebertrand@chateauroux-metropole.fr

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English :

The Bertrand Museum invites you to a guided tour of the exhibition *Donner corps: Women Artists and Ceramics*.

L’événement Visite guidée de l’exposition “Donner corps. Artistes femmes et céramique” Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Châteauroux Berry Tourisme