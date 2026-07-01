Visite guidée de l’exposition « Du pré à l’oeuvre. Bestiaire champêtre dans l’oeil des artistes », Musée d’art et d’histoire, Lisieux
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Lisieux
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition « Du pré à l’oeuvre. Bestiaire champêtre dans l’oeil des artistes » 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Calvados
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Accompagnés d’un médiateur, visitez l’exposition du Musée d’art et d’histoire qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de grand format
Musée d’art et d’histoire 38 Boulevard Pasteur, 14100 Lisieux, France Lisieux 14100 Calvados Normandie 0231620770 https://lisieux-normandie.fr/culture-2/musee-dart-et-dhistoire-de-lisieux Maison à pan de bois datée du XVIIe siècle. Parc de stationnement (à moins de 100 mètres).
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Pôle muséal de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
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