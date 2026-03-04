Visite guidée de l’exposition en anglais, bibliothèque patrimoniale, Rouen

Visite guidée de l’exposition en anglais Samedi 23 mai, 14h30 bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00

L’exposition Albumine & Collodion – Rouen en photographies (1850-1920) met en valeur nos fonds photographiques à l’occasion du bicentenaire de la photographie.La bibliothèque conserve plus de 50 000 photographies de tout type : c’est plus de 150 ans de pratique photographique en Normandie et ailleurs qui sera présentée au public.L’exposition présente nos dernières acquisitions photographiques, une série de numérisations grand format de vues de Rouen de la fin du XIXe siècle, et une série de tirages albuminés d’Atget.For the bicentenary of photography, Albumine & Collodion – Rouen in Photographs (1850-1920) showcases the photographic collection of the library.The library holds over 50,000 photographs of various types: more than 150 years of photography in Normandy and beyond are presented to the public.The exhibition displays our latest photographic acquisitions, a series of large printed views of Rouen from the late 19th century, and a series of albumin prints by Atget.

bibliothèque patrimoniale 3 Rue Jacques-Villon, 76000 Rouen

© Bibliothèque municipale de Rouen