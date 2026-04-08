Visite guidée de l’exposition « En fanfare ! La musique s’invite au Musée du Jouet ! », Musée du jouet, Poissy

Visite guidée de l’exposition « En fanfare ! La musique s’invite au Musée du Jouet ! » Samedi 23 mai, 19h00, 20h30 Musée du jouet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Une visite de l’exposition « En fanfare ! La musique s’invite au Musée du Jouet » qui vous fera voyager dans le temps depuis les premiers jouets sonores de l’Antiquité jusqu’aux instruments-jouets pour terminer par l’invention des appareils pour écouter la musique,

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Visite commentée de l’exposition « En fanfare ! La musique s’invite au Musée du Jouet ! »

©Ville de Poissy