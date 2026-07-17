Visite guidée de l’exposition : « Êtes-vous au courant? Electricité et Médecine. », Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition : « Êtes-vous au courant? Electricité et Médecine. » 19 et 20 septembre Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes Ille-et-Vilaine

nombre limité à 20 personnes / visite ; tarif 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Invisible, insaisissable, parfois mystérieuse… l’électricité a profondément transformé notre manière de comprendre et de soigner le corps humain.

Bien avant sa maîtrise, les médecins observaient, tâtonnaient, et inventaient des instruments mécaniques pour explorer le vivant. Puis, à partir du XVIIIe siècle, les premières machines électrostatiques font naître l’idée que cette force pourrait interagir avec le corps. Étincelles, décharges, expériences : l’électricité fascine autant qu’elle interroge.

Au fil du temps, elle devient un outil de mesure et de diagnostic d’une précision inédite. Grâce à elle, les battements du cœur se dessinent sur les premiers électrocardiographes, tandis que l’activité du cerveau se révèle à travers les tracés de l’encéphalographe. L’invisible devient visible.

Cette exposition vous invite à explorer cette révolution scientifique et médicale. En confrontant instruments d’avant et d’après l’électricité, elle montre comment une nouvelle forme d’énergie a bouleversé les pratiques, transformé les machines… et ouvert une fenêtre sur les secrets du corps humain.

Entre curiosité scientifique, innovation technique et espoir thérapeutique, plongez dans l’histoire d’une rencontre décisive entre l’électricité et la médecine.

Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes 64 rue de Saint Malo 35000, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 28 86 28 https://www.cphr.fr [{« type »: « email », « value »: « cph.rennes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cphr.fr/ »}] Le Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes (CPHR) est une association créée en juin 2011 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, à l’objet de « fédérer les initiatives visant à l’identification, la collecte, la restauration, la préservation, la valorisation du patrimoine hospitalier régional de Bretagne.

Elle assure la promotion des collections (5000 objets, documents écrits, numériques et sonores, dont environ 1000 sont exposés) sous la forme de visites guidées, manifestations, conférences, prêts, publications à caractère pédagogique, social, culturel ou éducatif ». Métro place Sainte Anne, bus ligne 31 arrêt « Hôtel Dieu », ligne 12 arrêt « Square de la Rance », parking souterrain Hoche. Accès personnes à mobilité réduite et ascenceur

Plongez dans l’histoire d’une rencontre décisive entre l’électricité et la médecine.

©Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes