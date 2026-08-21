Visite guidée de l’exposition : Giacometti surréaliste. Des objets comme des sculptures., Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition : Giacometti surréaliste. Des objets comme des sculptures. 19 et 20 septembre Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’exposition « Giacometti surréaliste. Des objets comme des sculptures », présentée cet été à l’Institut Giacometti, propose un regard singulier sur la période surréaliste de Giacometti, qui s’étend de 1929 à 1935.

Si les œuvres surréalistes de l’artiste sont aujourd’hui connues, on sait moins qu’il s’est engagé en parallèle dans la création d’objets d’art décoratif – luminaires, chenets ou vases – pour Jean-Michel Frank, grand décorateur parisien. Longtemps considérées comme distinctes, ces deux pratiques sont ici mises en regard. L’exposition révèle combien elles s’entrelacent et s’enrichissent mutuellement, dans leurs formes, leurs thématiques et jusque dans les principes mêmes de leur conception.

Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot 5 rue Victor-Schœlcher 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France +33 (0) 01 44 54 52 44 https://www.fondation-giacometti.fr/fr/institut https://www.facebook.com/InstitutGiacomettiParis/;https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis/;https://twitter.com/FAAGiacometti;https://www.instagram.com/fondation_giacometti/ L’Institut est le lieu de référence pour l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, à la recherche et à la pédagogie

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5 rue Victor Schœlcher dans le 14e arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière.

II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés. Métro ligne 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau | RER B : Denfert-Rochereau | Bus ligne : 38, 68, 88, ou 91 | L’institut ne possède pas de vestiaire | Les poussettes ne sont pas autorisées dans les espaces d’exposition | Un ascenseur est à la disponibilité des personnes à mobilité réduite, cependant tous les espaces ne sont pas accessibles. Plusieurs marches délimitent les espaces, notamment les toilettes.

Visite guidée de l’exposition « Giacometti surréaliste. Des objets comme des sculptures »

Vue d’exposition « Giacometti surréaliste. Des objets comme des sculptures »- Photo : Fondation Giacometti © Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2026