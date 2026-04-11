VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION GUIMET + CHINE LE JADE CROYANCES ET VALEURS Montpellier

Montpellier

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION GUIMET + CHINE LE JADE CROYANCES ET VALEURS

6 Rue Montpelliéret Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dans le cadre d’un partenariat noué avec le musée Guimet, plus grande collection nationale d’arts asiatiques d’Europe, le musée Fabre accueille une sélection de chefs d’œuvre qui permettront de s’immerger dans les cultures millénaires de la Chine.

Découvrez la richesse et la subtilité de l’art chinois à travers deux visites guidées exclusives proposées par l’Institut Confucius. Du geste délicat de la porcelaine aux formes symboliques du jade, chaque matériau raconte une histoire, révèle une pensée et incarne des valeurs. Ces visites offrent une plongée unique dans la culture, la philosophie et l’esthétique chinoises, où la matière devient le témoin d’une civilisation qui se raconte en silence.

Le jade Croyances et valeurs

En Chine, la croyance ne se fonde pas d’abord sur des dieux, mais sur la confiance dans l’ordre du monde et dans la possibilité de devenir meilleur.

Le jade, pierre précieuse et symbolique, exprime les valeurs morales et la vision du monde chinoises. Chaque sculpture témoigne de croyances, d’éthique et d’une philosophie du temps et de la matière. Au fil de cette visite, vous découvrirez comment les formes voyagent, se transforment et dialoguent avec d’autres cultures, offrant un aperçu unique de l’histoire et de l’art chinois.

Date et horaires dimanche 25 avril, 11h

Tarif 8 € réservation en ligne

Ce tarif comprend le billet d’entrée à l’exposition Guimet + Chine, la visite guidée et l’audiophone. .

6 Rue Montpelliéret Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@institut-confucius-montpellier.org

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English :

As part of a partnership with the Musée Guimet, Europe?s largest national collection of Asian art, the Musée Fabre is hosting a selection of masterpieces that will immerse visitors in the millennia-old cultures of China.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION GUIMET + CHINE LE JADE CROYANCES ET VALEURS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER