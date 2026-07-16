Visite guidée de l’exposition « Gustave Courbet. Une nature engagée », Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Gustave Courbet. Une nature engagée » 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Orne

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Découvrez-en plus sur le travail de Gustave Courbet, son attachement au paysage et son engagement politique pendant la Commune de Paris en suivant une visite guidée de 45 minutes l’exposition temporaire Gustave Courbet. Une nature engagée.

Organisée en partenariat avec l’Institut Gustave Courbet d’Ornans, l’exposition G_ustave Courbet. Une nature engagée_ propose un regard actuel sur l’œuvre de Gustave Courbet, figure centrale de la peinture du XIXe siècle et considéré comme le fondateur du Réalisme. Rassemblant près de 70 œuvres et documents dont 23 tableaux du maître, grâce aux prêts exceptionnels accordés par l’Institut Gustave Courbet, le musée d’Art et d’Histoire de Lisieux et le musée du Château de Flers, elle met en lumière l’engagement artistique du peintre à travers ses paysages, témoignages de la nature vécue et éprouvée, ainsi que son engagement politique et humaniste pendant la Commune de Paris. C’est à un artiste épris de liberté, rejetant les codes académiques et usant du scandale pour construire sa carrière, mais aussi à un citoyen engagé qui paya durement le prix de ses convictions, faisant de son art un combat jusqu’à la fin de sa vie en exil au bord du lac Léman, que l’exposition rend hommage.

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 12 Rue du Capitaine Charles Aveline, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 33233324007 http://museedentelle.cu-alencon.fr https://www.facebook.com/museedentellealencon Collection de dentelles de différents centres dentelliers européens du XVIIe siècle à nos jours et collection de référence en dentelle au Point d’Alençon. Collections de peintures : écoles française et hollandaise du XVe au XIXe siècles. Un fonds consacré à l’ethnographie du Cambodge (plus de cinq cents objets du quotidien cambodgien à l’œuvre d’art khmère) constitué par Adhémard Leclere (1853 – 1917) alençonnais d’origine et dernier résident général du Cambodge. À l’extérieur, le musée est accessible par des rampes d’accès, les étages sont accessibles grâce à un ascenseur. Une boucle magnétique est disponible sur demande à l’accueil du musée. Venir au musée : par la route (A 28 – RN 12 – RN 138 – RN 155), par le train (Paris-Alençon (≈ 2h) – Lignes Paris / Granville et Caen / Tours). Se stationner : rue Jullien (à l’intersection de la Rue Louis Lallemant), parking au sein de la cour Capitaine François Bouilhac, place Foch (place de l’Hôtel de Ville), parking de la Dentelle.

Découvrez-en plus sur le travail de Gustave Courbet, son attachement au paysage et son engagement politique pendant la Commune de Paris en suivant une visite guidée de 45 minutes l’exposition Une en…

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