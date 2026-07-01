Visite guidée de l’exposition intérieur jour, Musée La Manufacture, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition intérieur jour Samedi 1 août, 14h15 Musée La Manufacture Nord

6€/personne, inscription par mail à l’adresse lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T14:15:00+02:00 – 2026-08-01T15:15:00+02:00

Fin : 2026-08-01T14:15:00+02:00 – 2026-08-01T15:15:00+02:00

Venez découvrir Intérieur Jour – Une exposition textile à habiter à l’occasion d’une visite guidée !

Avec Intérieur jour, la collective Maak & Transmettre explore la ville comme terrain de jeu.

Entre œuvres textiles poétiques et architecturales de la collective et projets de transmission, l’exposition révèle à la fois leur univers propre et les formes, récits et gestes issus des ateliers tissés avec les habitantes et habitants lors du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) entre Roubaix et Tourcoing.

Le tarif donne droit à la visite guidée de la collection permanente de métier a tisser de 16h !

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/

Entre œuvres textiles poétiques et architecturales de la collective et projets de transmission visite visite guidée

Exposition Intérieur jour, Musée La Mnaufacture