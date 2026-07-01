Informations pratiques

Falaise

Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue

1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue

Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue

Venez découvrir sous un nouvel angle l’exposition la vague irrésolue à la Micro-Folie de Falaise à travers une visite guidée.

Celle-ci débutera à 14h.

Dès 6 ans Gratuit sur inscription. .

1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44

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English : Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue

Guided tour of the exhibition “La Vague irrésolue”

L’événement Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue Falaise a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Falaise Suisse Normande