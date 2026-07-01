Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue Falaise
vendredi 24 juillet 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue
1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue
Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue
Venez découvrir sous un nouvel angle l’exposition la vague irrésolue à la Micro-Folie de Falaise à travers une visite guidée.
Celle-ci débutera à 14h.
Dès 6 ans Gratuit sur inscription. .
1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44
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English : Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue
Guided tour of the exhibition “La Vague irrésolue”
L’événement Visite guidée de l’exposition la Vague irrésolue Falaise a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Falaise Suisse Normande
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