Atelier Ecollagraphie Falaise
jeudi 16 juillet 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Atelier Ecollagraphie
21 Rue Trinité Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Atelier Ecollagraphie
Venez participer à un atelier de collagraphie à la boutique éphémère de Falaise, 21 rue Trinité, le 16 juillet, de 14h à 17h !
La Collagraphie est un procédé qui associe collage et impression.
L’atelier est ouvert à tous.
Tarifs
– Prix solidaire 10 €
– Prix conscient 15 €
Inscription nécessaire
mél florine.delasalle@yahoo.com
tél 06.29.27.75.50 .
21 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 29 27 75 50 florine.delasalle@yahoo.com
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English : Atelier Ecollagraphie
Ecollagraphie Workshop
L’événement Atelier Ecollagraphie Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande
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