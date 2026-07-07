Informations pratiques

Falaise

Atelier Ecollagraphie

21 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Atelier Ecollagraphie

Venez participer à un atelier de collagraphie à la boutique éphémère de Falaise, 21 rue Trinité, le 16 juillet, de 14h à 17h !

La Collagraphie est un procédé qui associe collage et impression.

L’atelier est ouvert à tous.

Tarifs

– Prix solidaire 10 €

– Prix conscient 15 €

Inscription nécessaire

mél florine.delasalle@yahoo.com

tél 06.29.27.75.50 .

21 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 29 27 75 50 florine.delasalle@yahoo.com

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English : Atelier Ecollagraphie

Ecollagraphie Workshop

L’événement Atelier Ecollagraphie Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande