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AGENDA · Falaise

Atelier Ecollagraphie Falaise

jeudi 16 juillet 2026 · Falaise

Atelier Ecollagraphie Falaise

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
21 Rue Trinité
Ville
14700 Falaise
Département
Calvados
Tarif

Falaise

Atelier Ecollagraphie

21 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Atelier Ecollagraphie
Venez participer à un atelier de collagraphie à la boutique éphémère de Falaise, 21 rue Trinité, le 16 juillet, de 14h à 17h !
La Collagraphie est un procédé qui associe collage et impression.

L’atelier est ouvert à tous.
Tarifs
– Prix solidaire 10 €
– Prix conscient 15 €

Inscription nécessaire
mél florine.delasalle@yahoo.com
tél 06.29.27.75.50   .

21 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 29 27 75 50  florine.delasalle@yahoo.com

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English : Atelier Ecollagraphie

Ecollagraphie Workshop

L’événement Atelier Ecollagraphie Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande

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