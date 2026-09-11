Visite guidée de l’exposition L’antisémitisme en action, 1940-1944, Archives nationales de France, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition L’antisémitisme en action, 1940-1944 Dimanche 20 septembre, 16h30 Archives nationales de France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition L’antisémitisme en action, 1940-1944

À partir de 1940, le régime de Vichy a mis en place une série de mesures légalisant les persécutions antisémites. Progressivement, l’étau s’est resserré autour des populations dites « juives ». Les « suppliques », lettres formulant des requêtes d’exception à ces lois raciales, constituaient alors une tentative – souvent désespérée – pour échapper à ces mesures. Cette mini-exposition donne à voir la logique implacable de l’appareil législatif, les conséquences de ces mesures pour les populations concernées, mais aussi les réactions individuelles contrastées par rapport à cet antisémitisme d’État.

Visite guidée le dimanche à 16 h 30

Archives nationales de France 59 Rue Guynemer (Pierrefitte-sur-Seine), 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0175472000 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/infos-pratiques/salle-de-lecture-de-pierrefitte-sur-seine Inauguré en 2013 par le président de la République, le site de Pierrefitte-sur-Seine est le plus grand centre d’archives en Europe. Il est érigé au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, à proximité de l’université Paris 8.

Ce projet ambitieux illustre la volonté de l’État d’inscrire un nouveau site dans le développement du Grand Paris, en privilégiant accessibilité et démocratisation culturelle.

Sa capacité de conservation est de plus de 350 km linéaires d’archives qui seront tous occupés d’ici 2027. Un projet d’extension est en cours pour agrandir les magasins de conservation. Métro : Saint-Denis Université (ligne 13). Tramway: ligne T5, station Guynemer-stade Auguste Delaune. Bus : lignes 168, 253, 255, 256, 268, 353 et 356, station Saint-Denis Université. Parking Q-Park Saint-Denis Université – rue Toussaint-Louverture, 93200 Saint-Denis.

Visite guidée de l’exposition L’antisémitisme en action, 1940-1944

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