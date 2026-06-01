Visite guidée de l’exposition « Le château des photographes », Musée de Normandie, Caen

Visite guidée de l’exposition « Le château des photographes » 19 et 20 septembre Musée de Normandie Calvados

Durée 1h, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Découvrez l’exposition Le château des photographes accompagnés d’un médiateur.

Samedi et dimanche à 11h30.

Tout public, dès 14 ans. Durée : 1 heure. Gratuit, dans la limite des places disponibles. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

RDV aux Salles du Rempart.

Accessibilité : dimanche 20 septembre, la visite sera descriptive et tactile. Visite ouverte à tous.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Échiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Découvrez l’exposition Le château des photographes accompagnés d’un médiateur.

Marguerite Vacher, fonds déposé à l’Ardi – Photographies, collection particulière