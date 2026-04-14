Visite guidée de l’exposition « Le clos-masure, un patrimoine à vivre ! », Maison du patrimoine, Le Havre

Visite guidée de l’exposition « Le clos-masure, un patrimoine à vivre ! » Samedi 23 mai, 19h30, 21h00 Maison du patrimoine Seine-Maritime

Durée 30 min, 15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Ces deux visites nocturnes vous invitent à une promenade sensible et gourmande des clos-masures du territoire à travers les récits de leurs habitants.

Maison du patrimoine 181 rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie 02 35 22 31 22 https://www.lehavre.fr/annuaire/maison-du-patrimoine-atelier-perret [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/activites-et-agendas/rendez-vous-du-patrimoine/visite-nocturne-de-lexposition-le-clos-masure-un »}]

Ces deux visites nocturnes vous invitent à une promenade sensible et gourmande des clos-masures du territoire à travers les récits de leurs habitants.

©Laurent Bréard