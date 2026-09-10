Visite guidée de l’exposition « L’étoffe d’un Gaulois. Costume et parure en Gaule », Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « L’étoffe d’un Gaulois. Costume et parure en Gaule » Samedi 19 septembre, 11h00 Musée archéologique de la bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Comment s’habillaient les Gaulois à l’époque ? Quelles étaient les grandes tendances de la mode celtique il y a plus de 2000 ans ? Et comment l’archéologie nous permet aujourd’hui de répondre à ces questions ? Accompagné par l’un des commissaires de l’exposition, découvrez de façon exclusive toute l’histoire des vêtements et bijoux gaulois durant cette visite guidée de l’exposition temporaire « L’étoffe d’un Gaulois. Costume et parure en Gaule« . Il ne vous reste plus qu’à pousser les portes de l’échoppe « En braies et en brogues » !

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 https://musee-gergovie.fr/ https://twitter.com/MuseeGergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/;https://www.facebook.com/museegergovie [{« type »: « link », « value »: « https://musee-gergovie.fr/agenda/journees-europennes-du-patrimoine-2026-gergovie-et-corent/ »}] Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Comment s’habillaient les Gaulois à l’époque ? Quelles étaient les grandes tendances de la mode celtique il y a plus de 2000 ans ? Et comment l’archéologie nous permet aujourd’hui de répondre à ces ?…

© Henri Derus, Musée de Gergovie