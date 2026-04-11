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Visite guidée de l’exposition Maternités Chronographe (Le) Rezé

Visite guidée de l’exposition Maternités Chronographe (Le) Rezé

Visite guidée de l’exposition Maternités Chronographe (Le) Rezé dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:30

Tarif : Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ - 3€ - 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 15:30 – 16:30
Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte 

1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un guide.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320


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