Visite guidée de l’exposition Maternités Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 15:30 – 16:30

Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un guide.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320



Afficher la carte du lieu Chronographe (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

