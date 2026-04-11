Visite guidée de l’exposition Maternités Chronographe (Le) Rezé
Visite guidée de l’exposition Maternités Chronographe (Le) Rezé dimanche 19 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 15:30 – 16:30
Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte
1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un guide.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320
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