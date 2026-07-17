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Visite guidée de l’exposition Maternités – Spéciale 2-3 ans Chronographe (Le) Rezé

vendredi 4 décembre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé

Visite guidée de l’exposition Maternités – Spéciale 2-3 ans Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Chronographe (Le)
Adresse
21 Rue Saint Lupien
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée + visite guidée : entre 2€ et 6€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 10:30 – 11:15
Gratuit : non Entrée + visite guidée : entre 2€ et 6€ En famille 

1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un médiateur. La visite sera spécialement adaptée pour les enfants entre 2 et 3 ans avec leur famille. Jauge : 6 enfants par atelier avec leurs parents/grands-parents.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 2


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