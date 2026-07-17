Visite guidée de l’exposition Maternités – Spéciale 2-3 ans Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 10:30 – 11:15

Gratuit : non Entrée + visite guidée : entre 2€ et 6€ En famille

1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un médiateur. La visite sera spécialement adaptée pour les enfants entre 2 et 3 ans avec leur famille. Jauge : 6 enfants par atelier avec leurs parents/grands-parents.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 2



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