Visite guidée de l’exposition, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins
vendredi 18 septembre 2026 · Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin · Moulins
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition 18 et 19 septembre Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit
Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin 5 Place du Colonel Laussedat, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470204847 https://musees.allier.fr/410-presentation.htm Pavillon du château des ducs de Bourbon. Ce pavillon est l’un des premiers édifices de style Renaissance en France.
Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit
©mab
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