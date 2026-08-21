Visite guidée de l’exposition, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition 18 et 19 septembre Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit

Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin 5 Place du Colonel Laussedat, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470204847 https://musees.allier.fr/410-presentation.htm Pavillon du château des ducs de Bourbon. Ce pavillon est l’un des premiers édifices de style Renaissance en France.

Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit

©mab