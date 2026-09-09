Visite guidée de l’exposition permanente : à la découverte du pays d’Allevard, La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition permanente : à la découverte du pays d’Allevard 19 et 20 septembre La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Sur réservation à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’exposition permanente « À la découverte du pays d’Allevard » vous invite à découvrir l’histoire de l’industrie métallurgique, le développement de la station thermale pour finir par le développement du tourisme et des sports d’hiver. Le parcours d’exposition mêle objets, multimédias, jeux et manipulations pour découvrir un territoire de montagne riche d’histoire.

La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains 2B Avenue des Bains 38580 Allevard-les-Bains Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 45 16 40 http://musees.le-gresivaudan.fr/ https://www.facebook.com/MuseesGresivaudan [{« type »: « phone », « value »: « 0476451640 »}, {« type »: « email », « value »: « museeallevard@le-gresivaudan.fr »}] La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, vous propose de partir à la découverte du pays d’Allevard et des activités majeures qui ont marqué son histoire.

De l’industrie métallurgique à la station thermale, en passant par les pistes de ski du Collet, vous découvrirez comment ses ressources naturelles – le minerai de fer, l’eau thermale et « l’or blanc » – ont façonné le pays d’Allevard au fil des siècles.

Ludique et diversifié, le parcours d’exposition mêle objets, multimédias, jeux, manipulations, maquette, pour découvrir et comprendre l’évolution d’un territoire de montagne riche d’histoire. Stationnements disponibles : Avenue des Bains > Parc de l’Ermitage Avenue des Bains > Parking Les Silènes / Musée Rue de la Libération > Parc des Forges

L’exposition permanente « À la découverte du pays d’Allevard » vous invite à découvrir l’histoire de l’industrie métallurgique, le développement de la station thermale pour finir par le développement…

©Bruno Lavit