Visite guidée de l’exposition «Promenade dans les Vosges. Représenter le paysage», La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition «Promenade dans les Vosges. Représenter le paysage» Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 La Boussole Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Partez en promenade à travers notre région et son histoire ! En lien avec le Festival International de Géographie, cette exposition vous invite à découvrir ou redécouvrir nos paysages à travers différentes techniques : peintures, photographies, gravures, lithographies issues des collections de la médiathèque de la Boussole et du Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges, ainsi que des carnets de Pauline Morel, autrice en résidence de création.

La Boussole 2 Pl. Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/vos-mediatheques/les-mediatheques/la-boussole La médiathèque de La Boussole appartient au réseau Escales, elle en est même la tête !

Son projet s’articule autour de grands axes :

Être un carrefour d’échanges, culturels, humains, ludiques,

Mettre à disposition des espaces de qualité pour le travail, individuel ou collectif, la déambulation, les rencontres,

Favoriser les apprentissages pour tous, tout au long de la vie, en diversifiant l’accès aux savoirs,

Conserver et mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine écrit local (près de 100 000 documents),

Accompagner le Festival International de Géographie par des collections de référence et des évènements tout au long de l’année

Valoriser le territoire, en lien notamment avec l’office de tourisme intercommunal. Parking proche

Accès PMR

Partez en promenade à travers notre région et son histoire ! En lien avec le Festival International de Géographie, cette exposition vous invite à découvrir ou redécouvrir nos paysages à travers : des…

©Albert Ohl des Marais (1871-1957)